Fotograf krev erstatning frå Fjell kommune

Fjell kommune har i fleire år hatt ein avtale med Lasse Tur og selskapet hans Mapaid. Han fotograferer kvar minste bit av arealet av kommunar, ned til kvart einaste hus. Fotografia brukar kommunar blant anna i karttenester og saksbehandling.

Avtalen Mapaid har med Fjell, er at bilda skal brukast som ein del av saksbehandlinga av til dømes reguleringsplanar og byggjesaker. Når saker som skal til politisk behandling, blir lagt ut på nettet, følgjer fotografia med som ein del av grunnlaget. Denne typen bruk er avklart med Mapaid.

Trass i at dei har brote åndsverklova og opphavsretten, nektar dei å betala

– Men det dei gjorde i 2015, var at dei la heile 2009-årgangen på 4.000 foto inn i karttenesta si. Det er klart brot på avtalen, seier Tur.

Oppdaga det sjølv

Det var han sjølv som oppdaga at fotografia låg ute på nettet på denne måten. Han gav sporenstreks beskjed, og kommunen fjerna bilda. Kort tid etterpå sendte han eit krav på 240.000 kroner til kommunen.

– Trass i at dei har brote åndsverklova og opphavsretten, nektar dei å betala. Det rare er at kommuneadvokaten var velvillig så lenge han trudde forsikringsselskapet til kommunen ville dekka det. Då dei avviste saka, hadde heller ikkje kommunen ansvar ifølgje advoktaten, sukkar Tur.

Han veit ikkje om nokon nytta seg av høvet til å lasta ned bilda medan dei låg ute.

– Men eg veit at nettopp flyfoto er noko av det mest populære i karttenestene til kommunar som har kjøpt retten til å bruka flyfoto på den måten, seier Tur.

Tvert avvist

Når nokon brukar foto dei ikkje har opphavsrett til, er det vanleg at fotografen i det minste sender rekning tilsvarande det ho ville gjort dersom bruken var avtalt på førehand. I andre tilfelle legg fotografen seg i øvre sjikt av normal pris, eller det blir kravd erstatning. Mapaid sendte det dei kallar eit forsiktig erstatningskrav på 240.000 kroner til kommunen, eit krav som altså vart avvist. I svarbrevet frå kommunen er det ikkje spor av orsaking å henta, i staden blir Mapaid møtt med juridisk argumentasjon over fire sider.

– No ser det ut til at eg må senda stykkpriskrav. Det blir langt dyrare for kommunen enn det opprinnelege kravet, seier Lasse Tur. Skal kommunen betala vanleg pris per bilde, blir det fort millionar av det.

– I verste fall må eg gå til sak mot kommunen. Eg kan ikkje la slikt passera, understrekar Lasse Tur.

Veit ikkje korleis det skjedde

Kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal er samd i at det kommunen gjorde, er eit avtalebrot.

– Men kommunen har ikkje handla aktlaust, og Mapaid har heller ikkje lidd noko økonomisk tap. Såvidt vi kan sjå, har ingen lasta ned bilda medan dei låg ute, seier Bjørndal. Kommunen meiner fotografen blant anna må bevisa at han har lidd økonomisk dersom han skal ha krav på erstatning.

– Korleis gjekk det til at bilda vart lagt ut?

– Det veit vi ikkje, om det er ein brukar som har gjort feil, eller om det låg i programvara, seier Dag-Heine Bjørndal.