Forlenget varetekt for sedelighetssiktet politiker

Politiet bad i dag om ytterligere fire ukers varetektsfengsling av politikeren som ble pågrepet onsdag 12. oktober. Dagen etter ble han fremstilt for varetektsfengsling og deretter fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Nordhordland tingrett ga i dag politiet medhold i begjæringen om fengsling i ytterligere fire uker.

Fremdeles lokk på saken

Av hensyn til etterforskningen har politiet så langt lagt lokk på saken, og retten la etter det første fengslingsmøtet ned forbud mot å referere fra kjennelsen om fengsling.

I dag møttes partene i retten på nytt.

– Politiet ba om nye fire uker med brev- og besøkskontroll, bekrefter politiadvokat Janne Ringset Heltne.

– Hva har kommet frem i etterforskningen så langt?

– Det kan jeg ikke kommentere på grunn av fare for bevisforspillelse, sier Heltne.

Ikke fysiske overgrep

Deler av pressen skrev sist saken var oppe, at mannen var siktet for seksuell omgang med barn.

– Det stemmer ikke. Han har ikke vært fysisk i kontakt med noen, og han er ikke siktet for fysiske overgrep mot mindreårige, presiserte mannens advokat, Jannicke Keller-Fløystad til Vestnytt.

Etter torsdagens fengslingsmøte sier Keller-Fløystad at klienten hennes samarbeider med politiet.

– Han har også trukket seg fra alle sine politiske verv, sier Keller-Fløystad.

Rettsmøtet på torsdag ble holdt for lukkede dører, og også denne fengslingskjennelsen er det lagt ned forbud mot å referere fra.

– Vil dere anke avgjørelsen om videre fengsling?

– Nå må jeg først få snakket med min klient om kjennelsen, sier Keller-Fløystad.

Familien er rystet

En sentral person i partiet som mannen representerer, sier til Vestnytt at partiet foreløpig ikke har foretatt seg noe i forbindelse med den siktedes verv.

– Vi har fått melding om at han tidlig sa han ville be om fritak, men vi har ikke fått noe skriftlig enda, sier politikeren, som har hatt kontakt med familien til den siktede.

– De er like rystet som alle andre som er rundt ham. Jeg har jevnlig samtaler med dem, og vi er her selvsagt for å støtte dem i denne vanskelige situasjonen. En av utfordringene er at vi vet så lite om hva han er siktet for, sier politikeren, som trolig vil ta kontakt for å få møte siktede nå som brev- og besøksforbudet er opphevet.

– Jeg kjenner ham jo, så det er naturlig for meg å besøke ham dersom han ønsker det, sier politikeren.