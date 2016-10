Finværet fortsetter

Så langt har oktober vartet opp med strålende høstvær med sol og fine temperaturer for årstiden. Dette ser ut til å fortsette i lang tid fremover.

– Før eller senere kommer nok værsituasjonen til å endre seg, men nå ser det heldigvis ut til at det vil skje senere, sier meteorologikonsulent Jan-Inge Hansen ved Meteorologisk institutt.

Best i vest

For den kommende perioden har meteorologene kun gode nyheter å komme med. Værvarselet som gjelder for Vestlandet sør for Stad de kommende dagene er nemlig svært lovende.

– Den siste tiden har vi hatt gleden av å ligge i nærheten av et høytrykk. Dette holder stand og godværet ser ut til å fortsette til langt ut i neste uke, sier Hansen.

Sjansen for nedbør på Vestlandet i helgen er minimal. På Øst- og Sørlandet er ikke værutsiktene fullt så lovende.

– Det kan nok komme litt nedbør der på søndag og mandag, sier Hansen.

Når det gjelder Vestlandet, så kan det bli litt mer skyet på søndag.

– Det er imidlertid ingen grunn til bekymring. Søndag blir også en fin dag. Dagtemperaturen vil ligge på over 10 grader både fredag, lørdag og søndag. Om natten kan temperaturen krype ned mot null grader i indre strøk. Langs kysten vil det ikke bli fullt så kaldt, opplyser Hansen.

På tur i finværet

Marit Nybøe og Tone Berg tok med seg barna ut i turløypene ved Straume Idrettspark torsdag kveld.

– Vi benytter sjansen når det er så fint vær. Det er lettere å komme seg ut i naturen når solen skinner. Heldigvis har vi unger som liker å gå på tur, sier Nybøe.

De glade vandrerne blir i ekstra godt humør når de får høre om værutsiktene for dagene som kommer.

– Det er strålende nyheter. Vi er godt fornøyd med høsten så langt, selv om det har stormet litt innimellom. En lengre periode med fint vær kommer godt med etter den dårlige sommeren. Vi må vel kunne si at godværsdagene er fullt fortjent, sier Berg med et smil.