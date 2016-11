– Vi er svært stolte over å få denne utmerkelsen. Dette er en pris som henger enormt høyt, sier administrerende direktør Ernst Einarsen i Sartor Holding AS.

I ettermiddag tok han imot prisen sammen med plansjef Berit Rystad i Fjell kommune og tidligere plankonsulent for prosjektplanen, Solveig Mathiesen. Fjell-ordfører Marianne Bjorøy holder takketale under festmiddagen senere i kveld.

Når man ser hvem som har vunnet prisen de siste årene, så skjønner man at det er en prestisjetung pris

I godt selskap

Det er den ideelle og partiuavhengige organisasjonen Norsk Bolig- og byplanlegging (BOBY) som står bak bolig- og byplanprisen for fremragende arbeid innen samfunnsplanlegging.

– Når man ser hvem som har vunnet prisen de siste årene, så skjønner man at det er en prestisjetung pris. Det er snakk om store prosjekter og aktører, sier Berit Rystad.

Prisen har blitt delt ut annethvert år. St. Olavs hospital i Trondheim, Bybanen i Bergen og T-baneringen i Oslo er blant de som har fått prisen tidligere.

Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging og å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter.

Prisen ble delt ut under Norsk Planmøte 2016 i Stavanger mandag ettermiddag.

Fra kjøpesenter til by

Straume sentrum har gått fra å være et kjøpesenter til å utvikle seg i retning av en by, med de tilbud og den utforming det innebærer.

– Sartor storsenter var et tradisjonelt og lukket kjøpesenter som er, og blir, forandret til et utadvendt og urbant område. Denne utviklingen har skjedd i et tett og aktivt samarbeid mellom senteret og Fjell kommune, sier Einarsen.

Trinnvis utbygging og opparbeiding av de nye byrommene med krav til rekkefølge ved utbygging er et viktig aspekt ved planen.

– Kystbygarasjen med plass til 1500 biler, nye offentlige møtesteder som Sotra- og Grønaplassen samt fokus på bærekraftig utvikling med geoenergi og nærvarmeanlegg er nok blant de elementene som har bidratt til at vi får denne prisen. I tillegg er lokal tilhørighet og høy kvalitet i arkitektur, materialbruk og vegetasjonsbruk blant kjerneverdiene i prosjektet, sier Einarsen.

Rystad påpeker at den forestående kommunesammenslåingen gjør at det er ekstra viktig med et solid kommunesenter.

– Boliger, næring og aktiviteter blir samlet i et område uten biltrafikk, sier plansjefen.