Fare for bosstreik

Streiken kan bli eit faktum mot slutten av veka. Då blir det ikkje henting av restavfall i Fjell og Sund, og truleg heller ikkje i Øygarden.

- Ved streik blir det slutt på innsamling av restavfall frå måndag 7. november, fortel kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i renovasjonsselskapet BIR.

Råkar mange

Det er BIR sitt energianlegg som kan bli råka av streik blant maskinistane. Då blir det full stopp ved anlegget, som tek imot restavfall frå ei rekkje kommunar.

- Me har ikkje moglegheit til å mellomlagra avfall eller frakta det andre stader. Dermed må me slutta å henta restavfalll hjå husstandane, seier Havre.

I vår region er det berre i Sund BIR tek seg av henting av boss. Men sidan bosset i Fjell og Øygarden også endar opp hjå BIR sitt energianlegg i Bergen, ligg det an til full stopp i bosstømminga i heile regionen.

- Me håpar det ikkje blir streik. Men blir det streik, får det raskt konsekvensar for bossinnsamlinga her i Fjell, seier Bjarne Ulvestad, dagleg leiar i Fjellvar.

Restavfall og mat

Streiken får i første omgang ikkje konsekvensar for kjeldesortert avfall som papir/papp og plast. Men restavfall blir ikkje henta, og truleg heller ikkje matavfall. Dermed kan det fort bli fullt og illeluktande rundt bosspanna.

- Me håpar folk ved ein eventuell streik er ekstra flinke til å kjeldesortera, slik at bosspanna ikkje fyller seg opp altfor fort, seier Mette Nygård Havre i BIR.

Ho rår folk til å frysa ned matavfall av typen som luktar sterkt, slik som til dømes fiskeslo. Når bossdunken er full, kan ein byrja å samla bosset i vanlege bossekkar. Desse blir henta når streiken er over.

- Men ikkje set desse ut ved sidan av bosspanna, sjølv om sekkane er godt knytt saman, er rådet frå BIR.

Forhandlingar torsdag

Det har vore brot i forhandlingane mellom KS Bedrift og arbeidstakarorganisasjonane. Torsdag skal dei byrja å forhandla att. Fristen går i utgangspunktet ut ved midnatt natt til fredag 4. november. Men bosstømminga fredag er venta å gå som normalt. Først frå måndag 7. november er det full stopp i bosshentinga dersom streiken blir eit faktum.