Får kritikk for somling med krisesenter

Det er NRK som først omtaler saken.

I 2011 sa Fjell kommune opp samarbeidsavtalen med Bergen. Frem til da hadde mennesker som trengte beskyttelse mot vold og overgrep i Fjell brukt krisesenteret i byen, men kommunen ønsket å bygge opp et eget krisesenter.

– Det er kritikkverdig at det går så lang tid før en kommune har et tilbud man kan slå seg til ro med, sier seniorrådgiver Marianne Kjelby hos Fylkesmannen til NRK.

Fjell er den eneste kommunen rundt Bergen som har sitt eget krisesenter. Alle kommuner i Norge skal ha et tilbud til kvinner og menn som blir utsatt for vold i hjemmet.

Kritikken handler både om at prosessen med å bygge opp eget krisesenter har tatt for lang tid, men kommunen får også kritikk for mangelfull informasjon til instanser som politiet og legevakten om kommunens tilbud.

– Vi tar til oss kritikken og håper at vi heretter kan håndtere oppgavene vi har påtatt oss, sier barnevernsleder Bård Tyldum i Fjell til NRK. Kommunen skal ifølge NRK ha installert sikkerhetsrom og flere kameraer rundt boligen som skal bli nytt krisesenter.

Krisesenteret åpner neste uke.