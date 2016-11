Får 56 millionar for å digitalisera Nav

– Me er svært nøgde med å få dette oppdraget, seier marknadsdirektør Anne Gro Storheim i Acos på Straume.

Bedrifta leverer databaserte arkivsystem og har no sikra seg ei stor kontrakt med Nav. Dagens papirarkiv i Nav skal over på data, og Acos har fått oppdraget til 56 millionar kroner. Dermed held veksten fram for Acos, og suksessen inneber også nye arbeidsplassar.

– Me har ute mange stillingsannonser no, og Nav-oppdraget saman med andre nye kontrakter sikrar oss i mange år framover, seier Storheim.

Kontraktar for 100 millionar

For litt over ein månad sidan fekk dei tilslaget på å levera datasystem til heile Oslo kommune. Den kontrakta er på 50 millionar kroner. Det nye Nav-oppdraget omfattar ein endå større sum.

– Det er utruleg kjekt å veksa og skapa nye arbeidsplassar her i regionen, seier ho.

Alt utviklingsarbeid skjer ved Acos sitt hovudkontor på Straume. Kontraktene med Nav og Oslo kommune inneber og mykje arbeid med kundeoppfølging ved filialen i Oslo, som Acos litt spøkefullt kallar Oslo-avdelinga si.

Omfattar heile Nav

Nav-oppdraget går over seks år, men kan bli forlenga med to år til. Det er dei administrative arkiva i Nav som no blir digitalisert gjennom Acos sitt system. Dette gjeld dokument som handlar om til dømes administrasjon, økonomiforvalting, personale og saker som gjeld direktoratet sine kjerneområde, fortel arkivleiar Bodil Sunde i Nav.

– På sikt, når løysinga er fullt implementert, vil systemet omfatta alle einingane i Nav, seier Sunde.

Brukarsakene i Nav er frå før digitalisert gjennom eit anna system.

Acos, som starta opp for 19 år sidan, har slått seg stort opp på saks- og arkivsystem for offentleg forvalting. Programvaren som Nav skal bruka, er i stor grad den same som mellom anna kommunane Sund og Øygarden brukar. Ein av styrkene til Acos er at dei har standardiserte program. Dette minskar risikoen for overskridingar og tekniske problem når store organisasjonar skal over på nye datasystem.

Kommunesamanslåing

Den siste tida har Acos også fått kontrakt med kommunane Gjøvik og Vadsø. Dessutan skal dei levera datasystem til den nye storkommunen som skal bestå av dagens Sandefjord, Stokke og Andebu. Desse slår seg saman til nyttår.

– Det er spanande å vera med på at tre organisasjonar skal samkøyrast til éin. Der får me verdifull erfaring med kommunesamanslåing, noko jo mange kommunar skal til med dei neste åra, seier Anne Gro Storheim.