Fann bil, saknar sjåfør

- Me har prøvd å spora opp bileigar utan å lukkast. Me har også vore heime hjå mannen utan å finna han der, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til BA.

Det var klokka 06.00 laurdag morgon politiet fekk tips frå bilistar om ein bil som hadde hamna utfor vegen, like nord for rundkøyringa på Ågotnes. Politiet leita først rundt bilen, for å sjå at dei ikkje fann skadde. Det skal vera ein del matrielle skader på bilen.

- Me veit ikkje når ulukka har skjedd eller kor mange som har vore involvert, men me veit kven som eig bilen. Førebels har me ingen mistanke om promillekøyring eller noko som helst. Me ønskjer berre å få kontakt med han, det kan jo vera at han treng helsehjelp, seier Bjarte Rebnord.

Klokka 11.00 hadde politiet enno ikkje fått kontakt med bilføraren. Dei ønskjer framleis å koma i kontakt med mannen, men vurderer ikkje situasjonen som akutt. Politiet har oppretta sak og etterforskar vidare.

- Det er søkt i og rundt bilen, også med hundepatrulje. Me er så sikre som me kan vera på at ingen personar er skadd etter ulukka. Arbeidet held fram med å få tak i bilføraren, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord til Vestnytt.