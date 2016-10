Det var en gledens dag for mange reisende som ikke har periodekort hos Skyss, da det for fire uker siden kom opp nye skilt ved bussterminalen. Nå kunne man endelig få bruke pendlerparkeringen når man skulle ta bussen til Bergen på kveldstid eller i helgen.

– Dette må jeg sjekke opp i, sier pressekontakt Ingrid Dreyer når Vestnytt ringer for å høre hva som fikk Skyss til å forandre mening.

Fire uker med feil skilt

I fjor høst var det mange som fikk seg en overraskelse da de i god tro satte bilen fra seg ved bussterminalen på Straume og tok bussen videre. Flere bussreisende hadde ikke fått med seg det nye skiltet som viste at parkeringsplassen kun var for bussreisende med periodekort og gyldig oblat. Parkeringsbøter ble skrevet ut over en lav sko, og folk raste.

Les også Haglar med bøter på Straume Berre folk med periodebillett for buss får no parkera gratis ved bussterminalen på Straume. Folk har fått bøter i fleng den siste tida.

Politikerne i Fjell forsøkte å få endret den nye ordningen, slik at pendlerparkeringen kunne brukes av alle som hadde behov for å ta bussen, ikke bare de med periodekort. Nettopp derfor ble gleden stor da skiltet fra i fjor ble byttet ut. Ifølge det nye skiltet gjelder kravet om periodekort og oblat bare mellom klokken 06.00 og 18.00 på hverdager. Dermed var det mulig å sette bilen fra seg på kveldstid og ta bussen videre også om man bare kjøpte enkeltbillett på bussen. Men hvor lenge var Adam i Paradis?

Dette skulle ikke blitt gjort

– De nye skiltene er en glipp, sier Ingrid Dreyer etter å ha sjekket opp i saken.

– I forbindelse med at alle skiltene har blitt skiftet ut på innfartsparkeringene rundt Bergen, har også skiltet ved Straume terminal blitt byttet ut. Dette skulle ikke blitt gjort, sier Dreyer.

- Det bør ikke være forskjell

I avtalen mellom Thon Sartor og Hordaland fylkeskommune er det en klausul om at oblatordningen skal gjelde hele døgnet.

– Kostnadene med å bytte ut skilt er marginale, da det bare er en ny plastfolie som blir printet og limt opp, forteller Dreyer.

Det skal ikke ha blitt skrevet ut parkeringsbøter som følge av den misvisende skiltingen.

Det bør ikke gjøres forskjell på de som bor på Sotra eller andre steder i Hordaland

– De samme reglene bør gjelde på alle innfartsparkeringer. Det bør ikke gjøres forskjell på de som bor på Sotra eller andre steder i Hordaland, sier ordfører Marianne Bjorøy.

Pendlerplassene skal først og fremst brukes av de som velger å parkere bilen og ta bussen videre.

Det bør være mulig å parkere og ta buss til byen, også uten periodekort

– Det bør være mulig å parkere og ta buss til byen, også uten periodekort, dersom man skal på teateret eller annet på kveldstid, mener Bjorøy.

– Talentløst

Ordføreren mener oblatkravet er en dårlig ordning på ettermiddag og kveld dersom målet er å redusere tallet på biler inn til sentrum.

– Når vi ønsker å få folk til å reise kollektivt, må vi legge forholdene til rette for alle. Pensjonister som ikke ønsker å kjøre inn til sentrum, blir fratatt muligheten til å parkere ved terminalen og ta bussen videre, sier fjellordføreren.

– Hva synes du om at det blir satt opp skilt med feilinformasjon?

– Talentløst. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Kommunen er heller ikke blitt informert om skiltingen, hverken i fjor da de innførte ordningen, eller nå når de nye skiltene kom opp, avslutter ordfører Marianne Bjorøy.