Det blir ei stund til neste porsjon havregraut

Alexander Tornøe hadde slurpa i seg ein porsjon havregraut natta før han oppdaga at det slett ikkje berre var havre i posen med glutenfri havre.

– Det var brune, levande makk i havren, seier Tornøe. Natta før hadde han laga seg ein porsjon havregraut i mikroen, utan å oppdaga at grauten hadde meir protein enn vanleg.

– Makkane var i høgste grad levande. Dei rørte på seg. Dette var litt kjipt, det skal jo ikkje vera slikt i maten ein kjøper, seier Tornøe nøkternt.

Han er glad i havregraut, men no trur han det blir ein pause før neste porsjon.

– Hadde det ikkje vore for at eg hadde ete ein porsjon før eg oppdaga det, hadde eg kanskje kome raskt over det og kjøpt havre igjen. Men no freistar det ikkje noko særleg, seier 22-åringen.

Han seier han er open for ei orsaking frå produsenten.

– Om ein ikkje blir sjuk, blir ein i det minste psykosomatisk dårleg, seier Tornøe.

Lite appetitteleg

Inspektør Kari Bjørnevoll hos Mattilsynet får tilsendt bilda og konkluderer med at dyra ser ut som møll. Både møll og mjølbiller er insekt som likar mjøl- og kornprodukt.

– Møll er eit vanleg problem i bakeri. Dei fleste har møllfeller hengjande. Dersom vi ved inspeksjon oppdagar at det er mykje møll, får bakeriet beskjed om å ta ei grundig nedvasking, seier Bjørnevoll.

Kor havren var då møllen dukka opp, er alltid vanskeleg å seia. Dei kan ha kome med sjølve produktet, men kan også ha utvikla seg både i butikk eller heime hos forbrukaren.

– Det er kanskje mest sannsynleg at dei har følgt med produktet, men det er vanskeleg å slå det fast hundre prosent sikkert, seier Bjørnevoll.

Ho seier det ikkje er farleg å eta verken møll eller mjølbiller.

– Det handlar mest om at det er lite appetitteleg, seier Bjørnevoll.

Kast og støvsug

Produktsjef Pål Rasmussen i Axa på Nesttun seier han gjerne vil ha tilsendt posen.

– Vi vil analysera posen i laboratoriet vårt og finna ut kva som har skjedd, før vi gir ei tilbakemelding til kunden, seier han. Rasmussen seier dette ikkje er eit vanleg problem hos Axa.

– Men det kan dukka opp i naturlege produkt. Dyra kan koma seg inn gjennom posen, og dei kan koma frå andre produkt enn havregryn, til dømes ris, seier han.

Sjølv om det ikkje er farleg å få i seg slike dyr, forstår Rasmussen at det er ubehageleg.

– Vi ønskjer at kunden tar kontakt med oss, seier han.

Dersom ein får slike småkryp i hus, er det viktig å sjekka andre varer som har stått i nærleiken og å gjera reint i skapet. Her er det lurt å bruka støvsugar i staden for å gjera reint med vatn, då det er lett for at insekt eller egg kan liggja gøymt i krokar og sprekker.