Dark Room-saken har rystet oss alle. Kanskje med unntak av de som er involvert i saken. Og alle som ennå ikke er tatt...

Pedofile tråler Facebook på jakt etter bilder av søte barn som de kan spre videre i nettverk som ikke tåler dagens lys. Jeg bestemte meg for å ta en gjennomgang av bildene jeg har postet siden jeg opprettet kontoen i 2007. Reaksjonen min kan best beskrives med Edvard Munchs «Skrik».

Jeg har 611 venner på Facebook - noe som nok er ganske gjennomsnittlig blant brukerne. Det sier seg selv at flertallet av dem ikke er nære venner. Langt mindre kjenner jeg alle godt nok til å vite hvem de egentlig er, innerst i sjelen. Det får meg til å undres over hvilken naiv tiltro vi har til naboen, eks-kollegaen, det perifere bekjentskapet fra barneskolen 30 år tilbake i tid eller den nye kontakten som man tenkte at det kunne være nyttig å ha på vennelisten i jobbsammenheng.

Jeg burde hatt i ræven for det!

Ville jeg sluppet inn alle disse i huset mitt? Antakelig ikke. Hvorfor lar man dem da slippe inn i hverdagsstiuasjoner som det egentlig er helt unaturlig å dele med fremmede, via Facebook?

Blant de eldste bildene fant jeg barna mine sittende i badebassenget i hagen på en sommerdag, nesten nakne. Riktignok var kretsen min på Facebook vesentlig mindre på det tidspunktet bildet ble postet, men jeg hadde i min ubetenksomhet til og med delt bildet på «forsidebilder». Det bildet som ligger øverst på Facebook-profilen, vet du. Alle bilder som deles der er offentlig tilgjengelig. Alle som googler navnet ditt vil få opp Facebook-profilen din og kan bla seg gjennom forsidebildene dine, uavhengig av om de er venn med deg på Facebook eller ikke.

Det betyr at nettopp dette badebildet av barna mine kan være spredd over hele verden, selv om jeg har slettet det. Ikke bare tilgjengelig for pedofile, men også for mobbelystne. Eller for kommersielle aktører.

Jeg har slettet med hard hånd. Til og med bilder der folk ser rett i kamera kan monteres på andre kropper i bilderedigeringsprogrammer. Alle foto som kan misbrukes på en eller annen måte er nå borte fra mine album på nettet.

Ta en gjennomgang du også. Og tenk deg om neste gang du deler et bilde. Husk at all publisering uten samtykke er ulovlig - og noen ganger er det kanskje best å la være selv om personen sier det er greit... For det er ikke alle som tenker gjennom konsekvensene eller har kunnskap om dem. Visste du forresten at Snapchat tar vare på alle bildene dine, selv om mottakeren bare kan se dem en gang?