Brua har opna

Politioverbetjent Per Algrøy fortalte til Vestnytt klokka 10.40 at det ville gå kort tid før brua opna. Og klokka 10.50 vart Sotrabrua opna for trafikk i begge retningar.

Det har vore ein krevande operasjon å få traileren på rett kjøl og vekk frå brua. I tillegg har det lagt ein del isoporplater i vegbana. Men etter å ha vore stengt i litt over to timar, opna Sotrabrua for alle trafikantar. Men om du har ein doning som er eit stort vindfang, kan du gjerne vera ekstra forsiktig på riksveg 555 så lenge vinden står på.