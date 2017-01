Brann i skulen på Syltøy

- Det ser per no ut til at me skal klara å stoppa brannen, sa Ove Geir Stusdal i Sotra brannvern til Vestnytt klokka 13.50.

Han fortalde då at dei har brannmannskap på loftet som har tatt seg fram til der det brenn og går i gang med å sløkkja.

Klokka 14.13 melde 110-sentralen at brannen var sløkkt, og at ein gjekk i gang med å lufta ut og sikra restverdiar.

Stod tomt

- Det skal vera røykutvikling og brann i takkonstruksjonen, og det brenn på loftet, melde vakthavande ved 110-sentralen i Hordaland litt etter klokka 13 søndag ettermiddag.

Det skal ha vore folk som befann seg i nærleiken av skulen som melde frå om at det kom flammar og røyk opp av taket. Ingen skal ha vore inni bygningen då det byrja å brenna.

- Det var selskap i lokalet laurdag, men bygget har stått tomt sidan, seier Ove Geir Stusdal.

Overtatt av grendalaget

Ein brannbil, ambulanse og politi kom til staden.

Syltøy skule er nedlagt, og delar av bygningsmassen er riven. Men grendalaget fekk overta bygningsdelen som inneheld skulekjøken, gymnastikksal og garderobar med dusj. Det er i denne delen det brann.