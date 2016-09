– Filippinske myndigheter har bekrefter at Sekkingstad ikke lenger er i fangenskap hos Abu Sayyaf geriljaen, sier utenriksminister Børge Brende etter å ha vært i kontakt med Filippinenes fredsminister Jesus Dureza.

Les også Kjartan Sekkingstad skal være frigitt Kjartan Sekkingstad fra Sotra skal være satt fri etter et år i fangenskap hos filippinske terrorister.

Brende uttaler videre via UD at filippinske myndigheter har informert om at Sekkingstad befinner seg på et trygt sted.

– Dette er en positiv utvikling i saken. Vi følger situasjonen nært og arbeider nå sammen med filippinske myndigheter for å bringe Sekkingstad endelig i sikkerhet, sier Brende.

Ifølge UD er Sekkingstad ennå ikke overlevert til filippinske myndigheter. Det skjer trolig i morgen.

– Vi fortsetter å arbeide med saken, og vil ikke slippe gleden løs før Sekkingstad er i god behold hos filippinske myndigheter, sier Børge Brende.