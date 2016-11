– Eg synest synd i han, han e so aleina.

– Han har jo smalen.

– Jaja… da blir’kje nett da sama, då.

Karia, eller Yvonne Algrøy, står bak disken og titter bekymret bort på Ananias. Han sitter litt mutt for seg selv på en krakk i landhandelen, ikledd fjøskjeledressen og de lange støvlene.

Den litt ensomme og skråtobakk-spyttende sauebonden Ananias, spilt av Claus Sellevoll, er en av fire godt gjenkjennbare striletyper vi møter i «Singel og sand». Torsdag 3. november har forestillingen premiere på Logen i Bergen.

Ser ikke livet fra den lyse siden

En gammel landhandel er rammen rundt stykket. Blant hyllene i landhandelen har de fire strilene masse tid til gode historier og realt bygdesladder, om Knut i Kupo, Longe-Jakob og andre folk i bygda.

Claus Sellevoll og Cato Jensen fra Alversund og Salhus og Yvonne Algrøy og Helga Golten fra Sotra er de fire skuespillerne på scenen, i forestillingen som Hordaland teater står bak.

– Aslaug er litt negativ, sier Helga Golten om karakteren hun spiller.

– Hun ser ikke livet fra den lyse siden akkurat. Med det samme noen i bygda gjør det for bra, er hun der og kritiserer det, sier hun.

Karia, i Yvonne Algrøy sin skikkelse, er det litt mer futt i.

– Gir du Karia ordet, går det i ett. Hun er litt mer galen, sier Algrøy. Men det betyr langt ifra at hun er altfor positiv.

– Blir det for mye positivt, går vel hele gjengen motsatt vei, for å kritisere. Samtidig er det noe lunt over det hele, smiler hun.

Spiller på gjenkjennelsen

Alt i alt er det mye fra den gamle strilekulturen både i Nordhordland og på Sotra som folk kan nikke gjenkjennende til i Logen.

– Vi spiller på den gjenkjennelsen. Vi og de to karene har vokst opp på ulike steder, men strilekulturen var den samme, sier de to sotradamene.

De gamle visene til legendariske Salhuskvintetten er rammen i forestillingen. Å løfte frem disse visene, er en viktig misjon både for skuespillerne og for regissør Arvid Ones.

– De gamle visene holder i massevis. Noen av tekstene er veldig poetiske. Andre sanger er mer et tilbakeblikk til en annen tid. Vi kunne valgt så utrolig mange av sangene. Det har vært en god jobb å velge, forteller Helga.

Alenemor i bygda

De to damene mener Salhuskvintetten på mange måter var Vestlandets Alf Prøysen.

– Det er mye humor i låtene, og mye ordlkløveri, men også mye dybde, sier Yvonne.

Hun synger blant annet en vakker og sørgmodig sang om det å bli alenemor i en strilebygd, i en tid der dette var alt annet enn akseptert. «I ei kleskorg der ligg syndebøra, ein blåøygd liten gut», synger hun alene på scenen.

– Salhuskvintetten hadde veldig gode perspektiver i sangene sine. Å få et slikt alvor inn i forestillingen, er alfa og omega, mener hun.

Leker med strileord

Mange gamle strileord danser mellom de fire skuespillerne på scenen. Sau er blitt smale, kyr er blitt beist, jente er blitt taus.

– Det er deilig! smiler Helga om å få boltre seg med slike uttrykk. Å lete frem ord og begreper og leke seg med dem, har vært en viktig del av forberedelsene til stykket.

– Noen av de gamle strileordene har nesten forsvunnet. De hadde så mange uttrykk for eksempel om vær og vind, som forteller noe vi i dag ikke har begrep om på samme måte, sier hun.

Yvonne legger til at mange av begrepene får sagt noe på en svært så saftig måte.

– Vil du eta, lyt du arbeida! Det høres liksom ikke like virkelig ut på moderne mål. Det gamle strilemålet er en gullgruve, sier hun ivrig.

Vokst opp i dette

Begge er enige om at de bare trenger å lete litt ekstra godt i seg selv for å finne tilbake til den gamle strileidentiteten.

– Vi er jo i dette, vi er vokst opp i det. Vi trenger bare gå til vår egen foreldregenerasjon for å finne inspirasjon, konstaterer de.

De to revyskuespillerne fra Sotra snakker fort og mye og om en annen, der vi sitter rundt et bord på Logen i Bergen. De gamle kjolene de to har på seg, røper at de er midt i innspurten til premieren neste torsdag. Regissør Arvid Ones titter ut døren. Snart må de to være klare til å gjennomgå andre akt av forestillingen.

Ikke første gang

Singel og Sand gir gjenklang i hukommelsen hos mange. I 2005 stod den samme gjengen på scenen med den første Singel og Sand-forestillingen, bygget rundt sangene til

Salhuskvintetten. Forestillingen ble en braksuksess. Gjengen spilte den ikke bare i Bergen, men reiste også på turne i USA.

– Det var veldig kjekt, men denne gangen håper jeg vi kan dra til et litt varmere sted i USA, flirer Yvonne.

Hun og Helga begynte sitt revysamarbeid i Bergen med forestillingen Ally McStril i 2001. De to kom på forsiden i BT og oppnådde stor suksess. Da regissør Arvid Ones ville lage en forestilling basert på Salhuskvintetten sine gamle låter, ville han ha de to sotrajentene med, sammen med nettopp Claus Sellevoll og Cato Jensen.

– I fjor var Arvid Ones på premieren til Sotra teaterlag. Han spurte meg om det ikke var tid for å ta fatt igjen på Singel og Sand. Jeg sa ja med en gang, smiler Yvonne.

– Den første forestillingen var jo vår baby

Nå er både hun og Helga sjeleglade for igjen å få jobbe med forestillingen, som rett og slett er en noe omarbeidet og fornyet versjon av den opprinnelige Singel og Sand.

– Den første forestillingen var jo vår baby. Det er fint å få være her igjen. Det er noe veldig personlig over det for oss alle. Vi har stor respekt både for hverandre og for stoffet, avrunder Helga Golten.