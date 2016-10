Ble snikfilmet i solarium

Hendelsen fant sted i Brun og Blid sine lokaler på Sartor storsenter. Kvinnen som opplevde å bli filmet mens hun lå i solsengen, ønsker ikke å stå frem med navn og bilde i avisen, men vil gjerne advare andre om at slikt kan skje.

– Jeg har hørt om lignende tilfeller, men trodde aldri at det skulle skje meg. Folk bør være obs på at dette ikke nødvendigvis kun er noe man hører om i media, sier 22-åringen fra Sund.

Redsel og sinne

Den fornærmede kvinnen var ferdig på jobb og bestemte seg for å dra innom solstudioet på veien hjem.

– Klokken var rundt seks om ettermiddagen. Jeg pleier alltid å kikke litt ekstra godt rundt i rommet før jeg tar sol. Det gjorde jeg denne dagen også. Jeg la ikke merke til noe unormalt før jeg kledde av meg, sier hun.

Da kvinnen var ferdig med å sole seg og hadde tatt på seg klærne, kikket hun opp mot taket.

– Da så jeg en mobiltelefon som stakk opp fra naborommet. Jeg skvatt skikkelig og ble redd. Jeg husker ikke helt hva som gikk gjennom i hodet mitt akkurat da, men jeg husker at jeg fryktet å bli voldtatt, sier kvinnen.

Da hun fikk summet seg litt, gikk redselen over til sinne.

– Den som filmet meg, skulle neimen ikke få stikke av, sier 22-åringen.

Ekkel opplevelse

Kvinnen gikk ut av avlukket og så at døren inn til naborommet fortsatt var låst.

– Jeg fikk kontakt med en dame som ringte vaktene. Mens vi ventet på dem, kom mannen ut, sier kvinnen.

Han nektet først for å ha tatt bilder og filmet, men innrømmet etter hvert at han kanskje hadde gjort det likevel. Den fornærmede kvinnen ba om å få se på mobilen.

Det var ekkelt, jeg ble rett og slett kvalm

– Det var fryktelig å se video og bilder av seg selv i bare trusen på mobiltelefonen til en ukjent mann. Det var ekkelt, jeg ble rett og slett kvalm. Jeg sa at han måtte slette det umiddelbart. I ettertid ser jeg at det kanskje ikke var så lurt å fjerne bevismaterialet, men jeg tenkte ikke klart og ville bare at det skulle forsvinne, sier hun.

Les også Har fikset hull i taket – Nå skal det ikke lenger være mulig å få et kamera eller en mobil gjennom gitteret i taket på solsenteret på Straume, fastslår direktør Thorbjørn Frantzen i Brun og Blid.

Kontaktet politiet

Vekterne tok hånd om mannen og kontaktet politiet.

– Jeg ville bare hjem og dro derfor fra stedet så fort som mulig. Da jeg hadde kommet et stykke, ringte politiet og spurte om jeg kunne komme tilbake for å avgi forklaring, sier kvinnen.

Jeg klarer ikke å huske hvordan gjerningsmannen så ut og har ofte tenkt "han lignet kanskje litt, kan det være ham?

I tiden etter hendelsen gikk 22-åringen med en konstant frykt for å møte mannen på gaten.

– Jeg klarer ikke å huske hvordan gjerningsmannen så ut og har ofte tenkt "han lignet kanskje litt, kan det være ham?".

Ung mann siktet for snikfilming

Det er politiet på Sotra som har hatt ansvaret for etterforskningen av hendelsen som fant sted i april i år.

– Saken er alvorlig med tanke på spredningsfaren av eventuelle opptak, sier etterforskningsleder Torbjørn Mørk ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Saken ligger nå hos jurist i påvente av videre saksgang.

– Jeg kan bekrefte at politiet har avhørt en ung mann som har status som siktet, sier politifullmektig og påtaleansvarlig jurist Anne Mjelde Myhr.

Hun anslår at det blir bestemt i løpet av høsten om det skal tas ut tiltale eller ikke.

I slike saker frykter man naturlig nok at bilder eller videomateriell skal bli spredd

– Vi får dessverre ikke behandlet alle saker i den rekkefølgen de kommer inn til oss. Vi er nødt til å prioritere de alvorligste sakene først, sier hun.

Juristen har forståelse for at fornærmede i saken har hatt en ubehagelig opplevelse.

– I slike saker frykter man naturlig nok at bilder eller videomateriell skal bli spredd. Det ser heldigvis ikke ut til at det har skjedd i dette tilfellet, sier Myhr.