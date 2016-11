Bilbrann under kontroll

Det er operasjonssentralen i Vest politidistrikt som melder om brannen.

Steinsland: melding om brann i en bil. Naudetatar på veg, lyd meldinga frå politiet, medan 110-sentralen til brannvesenet melder at brannvesen og politi er på veg til bilbrannen. Det skal ikkje vera folk i bilen og brannvesenet har starta sløkking av brannen.

Klokka 16.20 melder 110-sentralen at brannvesenet har kontroll på brannen. Klokka 16.50 melder politiet at brannen er slukka og at dei opprettar sak etter hendinga.