Bil på taket

Det er 110-sentralen som melder om trafikkulukka på Twitter.

- Det var to personar i bilen og båe skal no vera ute av køyretyet. Helsetilstanden deira er ikkje kjend enno, naudetatane er på veg ut til staden, seier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen.

Sentralen melder no at dei to personane vert tekne hand om, men at det er ein del trafikkale problem på staden, kring ein kilometer sør for parkeringsplassen til Fjell festning.

- Det er det eg har fått opplyst om ulukkesstaden, som skal vera langs fylkesveg 555 før Tellnes-krysset på veg sørover, seier vakthavande brannsjef Nils Anders Mæland i Sotra Brannvern.

Han melder at brannvesen og ambulanse er framme ved staden, i bakken nord for Tellnes Næringspark.

- Det vert nok trafikkproblem på staden når ein må stenga for å få fram bergingsbil, seier Mæland.