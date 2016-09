Bil i autovernet på Tofterøy

Det opplyser operasjonsleiar Lars Geitle i Vest politidistrikt.

- Klokka 20.59 fekk me inn melding om at ein bil hadde køyrt i autovernet på fylkesveg 555 ved Tofterøy i Sund kommune. Naudetatane drog til staden. Brannvesen har nyleg kome fram og melder at den eine av to personar i bilen klagar på hovudsmerter, seier operasjonsleiar Lars Geitle.

Både den skadde og medpassasjeren skal ifølgje politiet vera medvitne og oppegåande.

- Brannvesenet melder om ein god del materielle skader, seier Geitle.