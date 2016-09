Bil i autovernet i Sund

Det opplyser operasjonsleiar Lars Geitle i Vest politidistrikt.

- Klokka 20.59 fekk me inn melding om at ein bil hadde køyrt i autovernet på fylkesveg 555 ved Tofterøy i Sund kommune. Naudetatane drog til staden. Brannvesen har nyleg kome fram og melder at den eine av to personar i bilen klagar på hovudsmerter, sa operasjonsleiar Lars Geitle til Vestnytt kort tid etter ulukka. Ifølgje ein tipsar er denne informasjonen upresis, då krasjen skal ha skjedd på Vorland, som ligg litt lenger nord enn avkjøringa til Tofterøy.

Både den skadde og medpassasjeren skal ifølgje politiet vera medvitne og oppegåande.

- Brannvesenet melder om ein god del materielle skader, seier Geitle.