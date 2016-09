Båtbrann på Skaganeset

- Brannen var sløkt før me kom fram, me gjekk over med varmesøkande kamera for å sjekka at det ikkje var varmekjelder som kunne føra til oppblussing, seier Ove Stusdal i Sotra brannvern.

Det var måndag kveld rundt klokka 21.30 at brannvernet rykte ut. Det var oppdaga brann i ein katamaran på Skaganeset. Men det løyste seg altså før brannmannskapa kom fram, og ingen personar kom til skade.

