Armbåndet som kan redde liv

– Den store drivkraften har vært å utforme et produkt som kan redde liv når det står om sekunder og minutter. I dag benytter man seg av penn, papir og lister for å få oversikt over mannskapet på skip og plattformer i en evakueringssituasjon. Vi har laget et armbånd med innebygd sporingsteknologi som vil sørge for at det går betydelig raskere å spore opp savnede i en nødssituasjon, sier gründer Arild Sæle fra Blomvåg.

Systemet sørger for en automatisk opptelling på mønstringsstasjonen. Det viser også hvor alle som bærer armbåndet, befinner seg. Informasjonen overføres til en nettsky, slik at alle nødetater har tilgang ved behov for bistand.

– Det vil være toveis-kommunikasjon som åpner for at mannskapet kan bli ledet til nærmeste mønstringsstasjon via lys- eller lydsignal, forklarer Sæle.

Armbåndet kan også gi en rekke tilleggsopplysninger som pulsmåling, kroppstemperatur, lufttemperatur, O2-måling og CO2-måling. En «MOB»-funksjonalitet (man over board) gjør det mulig å finne savnede ved overflatesøk i sjøen.

Armbåndet har også en nødknapp slik at mannskapet selv kan utløse alarm ved behov.

Sæle påpeker at dette ikke er et overvåkningssystem.

– Det vil være et sovende system som er låst når det ikke er en reell nødssituasjon eller en øvelse. Armbåndet skal gi ekstra trygghet i hverdagen. Dersom enkeltpersoner blir utsatt for en ulykke eller får et illebefinnende, kan man enkelt varsle med et tastetrykk, sier mannen bak oppfinnelsen.

Skulle strøm og nettilgang bryte sammen, vil systemet likevel være operativt i flere dager.

Den tekniske løsningen er basert på teknologi som allerede finnes, men produktet er sannsynligvis det første i sitt slag.

40-åringen fra Øygarden fikk ideen til armbåndet allerede i år 2000. Da jobbet han for Norsk marinteknisk forskningsinstitutt.

– Jeg tenkte at det måtte være mulig å få til bedre løsninger for evakueringssituasjoner på båter og oljeplattformer. Den gang viste det seg å være håpløst å få til noe. De teknologiske løsningene var ikke på plass og det ville blitt altfor dyrt, sier Sæle.

I dag, 16 år senere, er gründeren snart i mål med prosjektet.

– For tre år siden begynte teknologien å falle på plass. Jeg kontaktet den største skeptikeren jeg kjenner og spurte om han var interessert i å være med, smiler Sæle.

Geir Todnem kommer opprinnelig fra Sandnes, men er nå bosatt på Knappskog i Fjell. Han så mulighetene for et vellykket prosjekt.

– Jeg var ansatt i Statoil og jobbet i beredskapstjenesten på Gullfaks-feltet. Der var jeg med på både øvelser og reelle situasjoner der det tok lang tid å få kontroll på alle involverte. Det var ingen god følelse. Det var ikke vanskelig å si ja da Arild luftet ideen, sier Todnem som nå har rollen som medgründer.

I tillegg til Sæle og Todnem er også seks andre personer involvert i firmaet Scan Reach. Så langt har det ikke vært særlig lønnsomt, men dette kan snart endre seg.

– Man kan trygt si at vi hittil har betalt for å få jobbe med dette. Lønnen består foreløpig av aksjer i firmaet. Vi håper og tror at det snart vil bli mer lukrativt, sier Sæle.

Prototypen er behørig testet både på land og i vann. Testingen har blant annet foregått på Haakonsvern og på kystvaktskipet «KNM Olav Tryggvason».

– Marinebasen på Haakonsvern hevder selv at de sannsynligvis har Nord-Europas beste treningsfasiliteter når det gjelder havari og redning. Vi brukte mye tid på å få systemet til å fungere inne i et skip med mye stål og andre forstyrrelser, sier Sæle.

12. februar i år ble systemet for første gang testet om bord i et skip ute på havet.

– Den dagen husker jeg godt. Det var nemlig 40-årsdagen min. Det var en strålende bursdagsgave å se at systemet fungerte som det skulle i et autentisk miljø, sier Todnem.

Gründerne har brukt mye tid på å forsikre seg om at markedet er interessert i produktet.

Nå gjenstår kun den siste finpussen på prosjektet.

– Produksjonen skal settes i gang i løpet av en måneds tid. Nå er vi på jakt etter båter som kan tenke seg å kjøre et pilotprosjekt med oss en gang før jul, så tenker vi å starte salg litt utpå nyåret, sier Sæle.

Scan Reach har ingen investorer, og gjengen har stått på egne ben. På veien frem mot ferdig produkt har de fått støtte fra Innovasjon Norge, Sparebanken Vest – VNR-fondet og NCE-Media.

– Det viktigste er at produktet fungerer og kan redde liv. Hvis vi i tillegg kan begynne å heve en anstendig årslønn, vil det være en hyggelig bieffekt, sier Sæle.

Selv om de lykkes og armbåndet blir en salgssuksess, har ikke Arild Sæle planer om å trekke seg tilbake og ta livet med ro.

– I første omgang har vi valgt å konsentrere oss om båter og rigger, men det finnes mange flere muligheter for produktet. Sykehus, store kontorbygg, større byggeprosjekter, hotell, skianlegg og mye annet. Jeg har også en idébank med flere andre prosjekter. Jeg liker å finne løsninger på ulike problemer, sier Arild Sæle.