Ansatt tok tyven på fersken

Sent lørdag kveld skulle Glenn Rolland, arbeidsleder på gjenbruksstasjonen på Straume, bare en liten tur innom på jobben. Da dro han kjensel på en bil som ikke har noe der å gjøre.

– Jeg visste med en gang at det var tyven som har besøkt oss tre helger på rad, det var den samme bilen. Jeg ble litt stresset, pumpen gikk, for å si det sånn, forteller Rolland.

Har folk kastet for eksempel en PC med sensitive opplysninger, er det viktig at maskinen ikke kommer på avveie

Sett mens han løp

Han skyndte seg å kjøre vekk før tyven fikk øye på ham og fikk varslet politiet, som var på plass etter få minutter. De gjennomsøkte området med hund, som markerte blant annet ved en container.

– Mens vi sto der, fikk en politidame øye på en mann som løp vekk, forteller han.

Tyven kom seg gjennom hullet han tidligere har laget i gjerdet. Nye søk med hunden ledet politiet til slutt til mannen som er rundt 40 år og utenlandsk statsborger bosatt i Fjell. Søkene etter mannen pågikk i flere timer og ble først avsluttet i tre-tiden natt til søndag.

I arresten

Mandag formiddag satt mannen fortsatt i arresten, i påvente av avhør.

– Han er mistenkt for dette og i i alle fall ett av de andre innbruddene, sier politioverbetjent Per Algrøy.

Basert på tidligere spor kan det se ut til at mannen har vært på jakt etter datautstyr.

– Det blir levert fullt brukbare gjenstander her, noe blir dumpet som avfall, mens andre ting blir plassert i bruktboden vår. Alle er velkomne til å forsyne seg fra bruktboden i åpningstiden. Har folk imidlertid valgt å kaste for eksempel en PC med sensitive opplysninger, er det viktig at maskinene ikke kommer på avveie. Selv om det er avfall, er det like fullt tyveri å forsyne seg fra avfallscontainerne, sier Espen Elstad, fagsjef for renovasjon i Fjellvar. Alt som blir kastet i «safedrop»-containeren blir destruert.

Irritert

Han håper det nå blir slutt på innbruddene.

– Sånt skaper irritasjon, og det er tidkrevende. Vi håper at dette ikke er starten på en innbruddsbølge lik den de ser på avfallsanlegg på østlandet, legger Elstad til.

