225 kroner i bompengar til Bergen

Det er samferdselsdepartementet som er i ferd med å gje klarsignal til å skru opp bompengane på dagar med mykje luftforureining.

- Truleg er dette klart i løpet av eit par månader, slik at tiltaket kan brukast denne vinteren, seier statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i samferdsledepartementet.

225 kroner for personbilar

Det har lenge vore tale om å skru opp bompengane på dagar med dårleg luft i Bergen, for å minska biltrafikken. Bystyret i Bergen vedtok i vår at satsen for personbilar på slike dagar kan vera 225 kroner for å koma inn i bompengeringen i Bergen. Striden har stått om kva dei ekstra inntektene kan brukast til. Når det no blir avklart, kan satsen på 225 kroner bli ein realitet.

- Saka skal ut på høyring. Men saka er så godt belyst at eg reknar ikkje med at det kjem innspel eller opplysningar som vil endra noko, seier Nilsen.

Dermed blir det ekstremt dyrt å koma seg mellom Bergen og omegnskommunane på dagar med mykje forureining. Trøysta er at det då kan bli billegare å ta bussen.

- Me seier ja til at dei ekstra bompengane kan brukast til å finansiera billegare eller gratis buss på slike dagar, seier statssekretæren. Men detaljane rundt dette er ikkje klare.

Høgre sa nei, regjeringa seier ja

Giftlokket oppstår som ein kombinasjon av trafikk, ver og fjell i Bergen. På kalde dagar med lite vind er det lite utskifting av lufta i Bergen, fordi bylufta ikkje kjem seg over byfjella. Dermed blir forureininga verande i sentrum, noko som gjev alvorlege helseplager for mange innbyggjarar.

Biltrafikken er ein del av årsaka til giftlokket, difor skal ein no innføra ekstrem-bompengar på slike giftlokkdagar. Bergen Høgre har røysta mot tiltaket.

Som politikar ville eg neppe røysta for eit slik tiltak

Tom-Christer Nilsen er sjølv heimehøyrande på Askøy og er ikkje veldig stor tilhengar av høge bompengesatsar.

- Som politikar ville eg neppe røysta for eit slik tiltak, eg er ikkje tilhengar av så høg sats. Men som samferdslemynde må me ha respekt for lokale styresmakter. Difor ønskjer me å godkjenna at ein kan skru opp bompengane og bruka pengane på trafikkdempande tiltak, seier Tom-Christer Nilsen til Vestnytt.

Fram til no har det vore datokøyring på enkelte dagar med dårleg luft i Bergen. Det inneber at vekselvis bilar med nummerskilt som sluttar på partal og oddetal har fått køyreforbod annankvar dag. Dette har vore i bruk i to periodar sidan 2010. Komande vinter ligg det an til at alle får køyra også på dagar med høg forureining, men at prisen altså blir høg.

Bompengesatsen inn til Bergen sentrum ligg normalt på 45 kroner i rushtida og 19 kroner elles i døgnet. Giftlokk-avgifta inneber dermed ei femdobling av dagens rushtidssats.