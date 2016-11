Det skal godt gjøres å snike seg unna sykkelfesten, spesielt hvis du befinner deg i de såkalte «fansonene» som ble presentert under en kickoff-samling i kultursalen på Fjell rådhus torsdag kveld. Du kan like gjerne bli med på festen!

Fansonene er Ågotnes, Sotra Kystby og Kolltveittunnelen.

– Vi skal legge til rette for folkefest på disse utvalgte stedene, hvor vi setter opp scene og tilrettelegger. Her blir det muligheter for å gjøre spennende ting. Det blir nærmest en liten festival på disse områdene, sier kultursjef Lennart Fjell, som kan friste med større pott enn vanlig av prosjekt- og arrangementtilskudd neste år. Fristen for å søke om penger er mars neste år.

Penger å hente

– Lag gode søknader allerede nå, kommunen skal fasilitere dette, men det er opp til dere hva dere vil ha ut av dette. Arven etter sykkel-VM er også viktig, vi ønsker at det skal skapes aktivitet som fortsetter, sier Fjell.

– Kysten vår er spektakulær, vi er umåtelig stolt over og det gir oss fantastiske muligheter under arrangementet. Vi må få frem strilekulturen, sier Erik Kubon Halvorsen i sykkel-VM Bergen 2017.

Han la til at internasjonalt er det ikke alltid barna er med på sykkelfester, men det skal det være her.

– Få historiene ut

Næringslivet og organisasjoner ble utfordret spesielt til å skape aktiviteter og arrangementer både før, under og etter sykkelfesten.

– Dette er det største sommerarrangementet noensinne i Norge med minimum 300 millioner TV-seere, over 80 nasjoner. Det kommer over tusen presse- og mediefolk hit, dere er med på å skape historiene som blir fortalt. Det må jo være motiverende! sa Halvorsen.

– Sørg for at hele verden snakker om Fjell neste år! sa Halvorsen.

Det er over 1000 frivillige som har meldt seg til å hjelpe til.