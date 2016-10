– En verbal knyttneve fra presten

Bent Are Sigvaldsen mener presten gikk langt over streken for hva en prest kan tillate seg, da barnebarnet skulle døpes i Fjell kyrkje 28. august. Han og hans familie er rystet over det de mener var homohets fra presten, etter ytringer de mener ikke passer inn i en dåpsgudstjeneste.

Han gikk langt over min grense for hva som er greit under en dåp

– Dette var tydeligvis dagen for den store moralpreken. Da han endte sin syndeflod med å akke seg over at kirkelyden i Fjell har gått inn for å vie likekjønnede mennesker, gikk han langt over min grense for hva som er greit under en dåp, sier Sigvaldsen.

– Reagerte sterkt

Verst gikk det utover fadderbarnets tante og fadder, Silje Louise Foldnes, som er kjæreste med en annen kvinne.

– Jeg ble sint, og min første reaksjon var at jeg ville reise meg og gå. Men det skulle jo være en fin dag for alle, så jeg ble sittende, forteller hun. Etter ti minutter valgte hun likevel å forlate kirkerommet.

– Jeg reagerte sterkt på at presten brukte dåpen til å formidle sine holdninger. Det var ikke bare jeg som reagerte, men hele familien. Det var et samtaleemne resten av dagen, forteller Foldnes, og legger til at hun selv aldri kommer til å gifte seg i kirken fordi det er så mye fordømmelse.

– Min plikt

– Hvordan kan en prest ta imot Guds nye lam når han i samme gudstjeneste så til de grader fordømmer en stor gruppe mennesker? undrer Sigvaldsen.

Jeg ser det som min plikt å bære frem det som tradisjonelt har vært kirkens syn på saken. Jeg tåler at ikke alle er enige i det

Under kunngjøringene kom det frem at Fjell kyrkje skulle holde forbønn for et gifteklart homofilt par. En ren motsigelse etter prestens preken, mener Sigvaldsen.

Presten på sin side påpeker at dette var en vanlig gudstjeneste og at målgruppen ikke primært var dåpsfølget. Hans utsagn knyttet til homofili var dessuten bare bisetninger av teksten han hadde fått for dagen, påpeker han.

– Jeg ser det som min plikt å bære frem det som tradisjonelt har vært kirkens syn på saken. Jeg tåler at ikke alle er enige i det, sier prostiprest Helge Unneland til Vestnytt.

Teksten var fra Johannes 15,9 -12, som handler om at «dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere», hvor han kom inn på de ti bud, synd og motsetninger - blant annet at «Kirkemøtet går inn for samkjønnet vigsel, selv om Jesus bekrefter skaperordningen: til mann og kvinne skapte han dem. Vi oppfordres til å holde fast på Jesu bud i kjærlighet», sa Unneland.

– Læren er den samme

Prost Erling Kopperud i Fjell kyrkjelege fellesråd påpeker at det ikke har vært noen endring i kirkens lære, selv om kirken er delt mellom to syn på homofili.

Man antar at kirken har dempet seg, men det er fortsatt slik at alle prester har full frihet til å forfekte det de mener er rett

– Her refereres det til et klassisk kristent standpunkt. Man antar at kirken har dempet seg, men det er fortsatt slik at alle prester har full frihet til å forfekte det de mener er rett. Det har de full anledning til, sier Kopperud i en generell uttale.

Unneland får også støtte fra biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin, som er tilsynsmann for prestene.

– Helge Unneland har selvsagt full anledning til å forkynne det som etter hans vurdering er det kristne synet på ekteskapet, nemlig at det er en ordning for kvinne og mann. Dette er det også den tradisjonelle forståelse av ekteskapet, og den har solid dekning i Det nye testamente, sier Nordhaug.

Han påpeker imidlertid at «når Kirkemøtet i april i år åpnet for vigsel av likekjønnede, slo man også fast at begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og få komme til uttrykk i kirkens undervisning og forkynnelse».