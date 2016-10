– Byutviklingen forsterker strile-identiteten

Alf Helge Greaker har skrevet masteroppgave om hvordan byutvikling påvirker lokalsamfunn, med utgangspunkt i Fjell kommune, og er positivt overrasket over funnene. Samtidig kommer han med flere pekefingre og advarsler til byutviklerne.

Enda mer interessant er det at blant de jeg snakket med, var det flere tilflyttere enn folk som er oppvokst i Fjell som brukte «stril» om seg selv

– Jeg har alltid vært fascinert av byen og byrommet, og ønsket å finne ut hvordan byutvikling påvirker lokalsamfunn. Det finnes ikke så mye antropologisk forskning på dette og det meste av det som finnes er veldig negativt, forteller han.

– Basert på tidligere forskning, skulle man tro at urbaniseringen ville fortrenge strile-identiteten, men mine funn viser det stikk motsatte, sier Greaker.

Stril som «merkelapp»

Han valgte Fjell fordi kommunen skiller seg ut i nasjonal sammenheng når det gjelder befolkningsvekst og tilflytting. I løpet av åtte måneder i 2014/2015 deltok han i alt som tenkes kan av samfunnsaktiviteter, som research til oppgaven.

– Mine undersøkelser viser at det er lett å få merkelappen «stril». Enda mer interessant er det at blant de jeg snakket med, var det flere tilflyttere enn folk som er oppvokst i Fjell som brukte «stril» om seg selv, sier han. Måten «strilen» blir brukt i det nye byrommet, gjennom involvering av barna og gjennom kunstneriske uttrykk, er ikke vanlig andre steder i verden, sier han.

– Strilen har sett verden

Greaker er selv fra Lyngdal på Sørlandet, snakker nordnorsk dialekt og er bosatt i Bergen. Foruten sosialantropologi, har han studert samfunnsøkonomi og religionsvitenskap, og har sittet i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting.

Strilen har ofte vært ute og sett verden, i motsetning til andre, mer lukkede innlandske bygdesamfunn

– Fjell har mange rurale kvaliteter, men skiller seg fra andre bygdesamfunn ved at det også er mange urbane kvaliteter her, sier han og nevner urbane fenomener som metodistkirke på Ågotnes og eget turlag. Nærheten til hansabyen Bergen, samt kristen misjonsvirksomhet, har bidratt med globale impulser til strilene også.

– Strilen har ofte vært ute og sett verden, i motsetning til andre, mer lukkede innlandske bygdesamfunn som ikke alltid har vært like mottakelig for impulser utenfra, sier han.

I et sosialantropologisk perspektiv, berømmer han byutviklingsaktørene for måten samfunnslivet integreres. For eksempel gjennom Basecamp og Tremorkirken og VilVite.

To fallgruver

Han ser imidlertid to fallgruver som truer byutviklingen. Den ene er mangelen på boliger til studenter, single og unge par. Til tross for at det faktisk er raskere å komme seg til byen fra Straume enn fra Landås. Den andre er kollektivtilbudet.

– De nye «byboligene» ved Straume sentrum er rettet mot seniorer som er lei av hage, som vil ha det de trenger i nærheten og som har råd til det. Men hvis alle i byen er sen-urbanister vil bylivet kunne være dødt etter klokken 20, sier han.

– Funksjoner og tilgjengelighet er det viktigste for å få til god urbanisering. Målet må jo være at folk skal bruke byen som de bruker sin egen hage, sier han og nevner som eksempel planene om puber og uteliv.

– Hvis folk må kjøre bil til puben så vil man slite med å tiltrekke seg folk, påpeker han.